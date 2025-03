Ex-candidato do Chega a Arruda dos Vinhos acusado de abuso de aluna menor

Artur Alves, professor e candidato do Chega a Arruda dos Vinhos nas últimas eleições autárquicas, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de abuso sexual de uma aluna menor de idade, avançou esta sexta-feira a RTP.

Artur Alves foi filmado a acariciar e a tocar de forma imprópria numa aluna do 9.º ano em plena sala de aula, numa escola básica de Alenquer.

"Com a mão aberta contraiu a mão agarrando, apalpando e acariciando a parte interior, próxima da virilha, da coxa esquerda da aluna", refere o despacho do Ministério Público, citado pela RTP.



O caso aconteceu em abril de 2024. O docente de Geografia e Tecnologia de Informação foi suspenso por 30 dias pelo Ministério da Educação, mas já está de regresso à escola.

Os pais da aluna não terão prosseguido com a queixa, mas o Ministério Público abriu um inquérito. Considera que Artur Alves teve um gesto premeditado e com antecedentes.

Artur Alves foi entretanto suspenso do Chega, de acordo com uma publicação do partido, após o caso de alegado abuso na escola de Alenquer.

Este é mais um caso a envolver militantes do partido de André Ventura.

Nuno Pardal Ribeiro, deputado municipal e vice-presidente da distrital de Lisboa do Chega, foi acusado pelo Ministério Público de dois crimes de prostituição de menores agravados.



O deputado do Chega Pedro Pessanha continua a ser investigado depois de uma denúncia por violação de uma menor de idade. A investigação no Ministério Público de Cascais foi aberta depois de uma queixa apresentada, há dois anos, pelos pais de uma menina que tinha 15 anos em 2022 - ano em que terá ocorrido a violação.



Miguel Arruda, que entretanto passou a deputado não-inscrito, foi acusado de vários crimes de furto de malas em aeroportos.