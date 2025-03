Gouveia e Melo. "Portugueses precisam de estabilidade"

Gouveia e Melo recusou-se a fazer comentários sobre a crise política que se vive no país. À margem de uma conferência na Alfândega do Porto, o almirante disse aos jornalistas que "a solução tem de aparecer".

"Quanto mais tarde aparecer a solução, mais instabilidade existe, e todos os portugueses precisam de estabilidade governativa", argumentou o ex-chefe do Estado Maior da Armada.

Gouveia e Melo defendeu que "é importante que os actores decidam, de forma urgente, o que devem fazer", e que são estes os "responsáveis por nos tirar desta crise e ganhar outra vez a estabilidade e credibilidade que em toda a governação é necessária". Depois, atirou: "sobre o resto não faço comentários, não sou comentador".

Protocandidato às eleições presidenciais de janeiro de 2026, Gouveio e Melo não quis, mais uma vez, confirmar se avança, ou não, com a candidatura a Belém.

"O tempo tem a sua própria natureza. Penso que os portugueses estão muito mais preocupados com outros assuntos neste momento, porque há assuntos muito mais urgentes. Portanto, quando há assuntos muito mais urgentes para discutir, nós não devemos estar a discutir outros cenários menos urgentes", rematou.

Gouveia e Melo ecoou as palavras de Luís Marques Mendes sobre a crise política e previsível queda do governo. O já confirmado candidato a Belém apelou à estabilidade e pediu a Marcelo Rebelo de Sousa que interceda junto de Luís Montenegro e do PS.