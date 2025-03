Governo aprova gestão privada em cinco hospitais

O Governo vai avançar com parcerias públicos privadas em cinco hospitais. Para já, são as unidades de saúde do Amadora-Sintra, Garcia de Orta, Braga, Vila Franca de Xira e Loures que irão ter gestão privada.

Esta sexta-feira, e a poucos dias de se discutir no Parlamento uma moção de confiança que deverá ser chumbada e ditar a queda do Governo, a equipa ministerial de Luís Montenegro aprovou duas iniciativas. Desde logo é criado um "mecanismo de comparador preços com o setor público", que tem como finalidade garantir que as PPP são "geridas com poupança para os contribuintes".

Além disso, explicou Leitão Amaro, avança-se com os cadernos de encargos que permitem a abertura dos concursos públicos internacionais.

Foram ainda anunciados investimentos para os hospitais de Viseu e de Évora, que rondam os 30 milhões cada.

Para Viseu, esclareceu o ministro, o valor servirá para aplicar numa central técnica e num centro de radioterapia, "pedidos antigos". Já em Évora, os 32 milhões de euros aprovados servirão "para que haja cuidados de saúde num hospital que os alentejanos mereçam ter.”