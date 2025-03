Governo desiste da moção de confiança se o PS recuar na comissão de inquérito

Manuel Castro Almeida propôs esta sexta-feira que o PS desista da comissão parlamentar de inquérito à empresa familiar de Luís Montenegro para o Governo retirar do Parlamento a moção de confiança, disse o ministro da Coesão Territorial ao Observador. A moção tem chumbo pré-anunciado por PS, Chega, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, o que levará à queda do Executivo.

Castro Almeida afirmou estar “convencido que não vamos chegar à moção de confiança sem que o primeiro-ministro tenha respondido a todas as questões”, e apontou que “há condições para moção de confiança poder ser retirada” caso o PS “declarar que se considera satisfeito com os esclarecimentos dados e que retira a comissão parlamentar de inquérito”.

“Dissemos, desde o princípio, que não queremos levar o país para eleições e que as eleições são absolutamente indesejáveis. Agora, será um mal necessário se não houver da parte do PS a formulação de que há condições para que o Governo cumpra o seu programa”, referiu o ministro Adjunto, sublinhando ainda que “o Governo não está aqui para estar a ocupar o lugar da cadeira do poder”, e que “ou tem condições de executar o seu programa, tomar medidas, continuar a reformar o país, ou não vale a pena”.