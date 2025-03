Pedro Nuno Santos desafia Montenegro a recuar na moção de confiança

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, desafia o primeiro-ministro, Luís Montenegro, a recuar na apresentação de uma moção de confiança ao Governo.



"Há margem para não haver eleições", defendeu esta sexta-feira o líder socialista, em declarações aos jornalistas em Vizela.



Pedro Nuno Santos diz que, se o primeiro-ministro "está preocupado com a estabilidade política" em Portugal, "não avance com a moção de confiança" agendada para a próxima terça-feira, no Parlamento, porque não será viabilizada pelo Partido Socialista.

"Nós garantimos que não aprovamos moções de censura e já chumbamos duas" nas últimas duas semanas, salientou o secretário-geral do PS, que anunciou nos últimos dias a intenção de propor uma comissão parlamentar de inquérito aos negócios de Luís Montenegro.

O líder socialista argumenta que a responsabilidade pela crise política não é do PS, mas do Governo e do primeiro-ministro. Responsabilizar o Partido Socialista, é virar "o mundo ao contrário", afirma.