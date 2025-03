Alexandra Leitão apresenta candidatura: "Lisboa precisa de liderança real e diálogo, não de propaganda"

A candidata do PS à Câmara de Lisboa defendeu este sábado que a cidade precisa de "liderança real e que decida em diálogo", com o líder socialista Pedro Nuno Santos a acusar o autarca Carlos Moedas de falta de compromisso e o histórico Manuel Alegre a responsabilizar o PCP por não ser possível uma frente de esquerda.

"As eleições não são um projeto pessoal nem se ganham no dia da votação, por isso, deixo-vos aqui o apelo: juntem-se a nós e sejam parte desta mudança", afirmou Alexandra Leitão, na apresentação da candidatura à presidência da Câmara da capital que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, e que contou com a presença do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e do anterior autarca socialista, Fernando Medina.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Num discurso com muitas críticas ao atual presidente da Câmara, Carlos Moedas, Alexandra Leitão defendeu que "Lisboa precisa de uma liderança real, que decida em diálogo, não de cenários fabricados ou de mera propaganda".

"Desta candidatura - asseguro-vos - podem contar com um debate político transparente, honesto e consequente", num discurso em que terminou a citar o escritor José Saramago e a lembrar "o saudoso Jorge Sampaio", que também foi autarca da capital antes de ser Presidente da República.

Antes, numa curta intervenção, o presidente honorário do PS Manuel Alegre lamentou que não tenha sido possível uma frente de esquerda em Lisboa, responsabilizando diretamente o PCP.

"Neste Dia da Mulher venho aqui dar o meu apoio a Alexandra Leitão pela sua inteligência e pelas suas convicções, por não ter papas na língua. Seria desejável uma frente de esquerda, mas o PCP parece preferir refugiar-se em si mesmo. A responsabilidade não é nossa", frisou.