Ministra nega relação entre anúncio de PPP na Saúde e crise política

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, rejeita que a aprovação de novas parcerias público-privadas (PPP) em cinco hospitais tenha relação com a atual crise política no país, afirmando que está a cumprir o Programa de Governo.

"De forma alguma. O Governo já tem, há vários meses, em estudo esta medida. Aliás, como sabem, faz parte do Programa do Governo o lançamento de novas PPP na área da Saúde", disse este sábado Ana Paula Martins, após ser questionada pelos jornalistas sobre o tempo do anúncio da decisão, à margem de um almoço do PSD para assinalar o Dia da Mulher, na Maia.

Segundo Ana Paula Martins, o Governo estudava há vários meses "a melhor forma de o fazer" e que analisa "os resultados dos hospitais" e das Unidades Locais de Saúde.

O Governo aprovou na sexta-feira o lançamento do processo de atribuição de parcerias público-privadas (PPP) para cinco hospitais, uma decisão que o ministro da Presidência classificou de histórica.