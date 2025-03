Montenegro não recua na moção de confiança

O primeiro-ministro não recua na moção de confiança. Quem o garante é Luís Montenegro que, este sábado, garantiu que não tem alternativa.

Num discurso durante um almoço de celebração do Dia da Mulher, na Maia, Montenegro assume que não lhe parece haver alternativa a eleições antecipadas, como forma de "evitar que Portugal seja um país envolto em lama".

"Nunca foi o meu desejo, nunca foi e tenho a noção que os portugueses nem sequer percebem porque é que isso vai acontecer, mas eu tenho a obrigação, pela responsabilidade que me está confiada, de saber antecipar os problemas", continuou, rejeitando a hipótese de que o país viva "um ano ou um ano e meio de instabilidade quando pode resolver essa instabilidade em dois meses".

"Parece que o primeiro-ministro tem a responsabilidade de ter trabalhado"

Durante o discurso, o primeiro-ministro voltou a defender-se do caso Spinumviva, que originou duas moções de censura e uma de confiança.

"Imputam ao primeiro-ministro alguma ilegalidade? Parece que não. Imputam ao primeiro-ministro algum comportamento ilícito? Também não. Parece que o primeiro-ministro tem a responsabilidade de ter trabalhbado", criticou.

o primeiro-ministro também garantiu que não se esconde ao escrutínio. "Não me recordo de alguém que tenha sido escrutinado ao nível que eu já fui", assegura, queixando-se de ser acusado de não responder à oposição.

"Tenho feito as minhas intervenções e tenho estado disponível para responder às questões que me são colocadas, dependendo dos respetivos contextos. Do ponto de vista político, foi comigo que regressaram os debates quinzenais", reforçou, garantindo achar "insólito" que o acusem de falta de respostas, uma vez que, só nos últimos quinze dias, compareceu "no parlamento para responder a duas moções de censura".

"Ouvir, como tenho ouvido, que o primeiro-ministro não responde aos partidos políticos é assim uma coisa estranha".

Diz o mesmo sobre os jornalistas, garantindo que é "perfeitamente normal" optar, em "muitas ocasiões", por "remeter posições para as intervenções políticas" que faz, em vez de responder diretamente. "Tenho muito respeito pelos jornalistas e tenho interagido em muitas ocasiões, mas em muitas outras também tenho optado por remeter as minhas posições para as intervenções políticas que faço e isso é perfeitamente normal", assegura.