​“Montenegro quer atirar o país para a lama”, acusa Pedro Nuno Santos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, foge ao apuramento da verdade “como o diabo foge da cruz” e quer “atirar o país para a lama”, acusou este sábado o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

À margem da apresentação da candidatura de Alexandra Leitão à Câmara de Lisboa, o líder socialista respondeu ao discurso realizado horas antes por Luís Montenegro.

“O primeiro-ministro disse que queria evitar que Portugal estivesse na lama. Ora, não deixa de ser caricato porque quem criou a lama foi Luís Montenegro. Luís Montenegro está na lama, arrastou o PSD e o Governo para a lama e agora quer atirar o país para a lama”, contra-ataca Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas.

O secretário-geral do PS considera que o primeiro-ministro "só se pode queixar de si próprio", porque "criou o problema e a crise política" com a falta de esclarecimentos sobre os negócios da empresa familiar Spinumviva.

"Tem que se deixar de vitimizar, assumir a responsabilidades, porque aquilo que nós precisamos é de um primeiro-ministro com coragem, com frontalidade, com transparência e não de alguém que se esconda atrás dos outros, responsabiliza toda a gente e revela ainda não ter percebido que nós infelizmente estamos nesta situação por causa dele e de mais ninguém", sublinha.