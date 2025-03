"O Governo não pode cair". Moedas apela à responsabilidade da classe política

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, defendeu este sábado que "o Governo não pode cair". À margem do lançamento da primeira pedra da requalificação da Quinta do Ferro - um espaço abandonado que vai virar uma nova área urbana -, Carlos Moedas apelou à responsabilidade da classe política em ano de execução do PRR.

"Estamos a executar o PRR. Se houver um governo que caia todos estes projetos podem parar", refere o autarca.

"Temos muitas obras que dependem do Governo. Temos assinaturas de cem milhões em contratos de casas para os lisboetas que, se o Governo cair, podemos perder", repete, apelando diretamente aos partidos para "se entenderem".

"Faço um apelo a todos, em particular ao Partido Socialista, para que não se faça cair o Governo. Não pode cair. Precisamos de um Governo em funções", reitera.

Para além de ser "um ano importante para muitas obras", Moedas acredita que "os portugueses não querem ir a eleições".

"Isto não é uma questão de partidos, é de pessoas", assegura, lamentando que tenham havido "um empurrar do primeiro-ministro para uma situação em que não há outra solução se não avançar para uma moção de confiança".

"Não sei o que vai acontecer na terça-feira, mas apelo a toda a classe política por responsabilidade", volta a referir, pedindo aos atores políticos que mantenham a calma.

"É um ano crucial. Não podemos estar mais uma vez a parar o país", remata.