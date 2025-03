"EUA. Governo sem dois dedos de Tesla". Protesto anti-Elon Musk junta uma dezena em Lisboa

"Estou aqui contra a loucura no mundo, contra a falta de limites, contra a falta de escrúpulos, contra a falta de tudo e falta de vergonha de tudo", disse aos jornalistas Raquel Silva, que marcou presença na manifestação em Lisboa.

O protesto, que começou a ganhar forma pelas 15h00, ocorre um dia depois de terem sido realizadas mais de 50 manifestações nos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, segundo registos do portal da Internet Tesla Takedown.

Numa concentração silenciosa, o grupo empunhava cartazes com as inscrições "Estados Unidos. Um Governo sem dois dedos de Tesla" ou "Go to Siberia! Have fun!" ("Vai para a Sibéria! Diverte-te!").

Cerca uma dezena de pessoas concentraram-se este domingo junto ao "stand´ da fabricante automóvel norte-americana Tesla, em Lisboa, num protesto contra o dono, Elon Musk, devido ao papel que tem tido na Administração do Presidente dos Estados Unidos.

Ao seu lado, Nuno Raimundo afirmou que "há um momento" em que as pessoas têm de "fazer alguma coisa quando se ultrapassa todos os limites da racionalidade".

"Se fizéssemos um filme sobre o que está a passar, ninguém acreditava, não era real. Temos um presidente dos Estados Unidos que diz tudo o que quer, quando quer, e faz o que quer e o seu contrário no dia seguinte. Temos Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta, mas a verdade é que as suas empresas são sempre um modelo de má gestão em termos de direitos dos seus trabalhadores", considerou.

Nuno Raimundo sublinhou que as vendas da Tesla, este ano, "já baixaram 50% a nível global e na última semana a Tesla perdeu quase 40% em Bolsa", frisou.

O chefe das companhias Tesla e SpaceX e da rede social X começou a desmantelar diversas agências governamentais, por alegadamente serem dispendiosas, suscitando reações de repúdio na América do Norte e na Europa ao seu papel no governo de Trump, e à sua iniciativa de cortar gastos públicos através do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

O valor das ações da Tesla caiu quase um terço desde que Trump tomou posse, embora esteja mais alto do que há um ano.

De acordo com as estimativas da revista Forbes, o património líquido de Musk caiu 8,8 mil milhões de dólares (cerca de 8,12 mil milhões de euros, ao câmbio atual) na quinta-feira para 342,8 mil milhões de dólares (cerca de 316,43 mil milhões de euros, ao câmbio atual).