Governo reúne-se em Conselho de Ministros antes da moção de confiança

O Governo vai reunir-se em Conselho de Ministros esta segunda-feira de manhã. A informação foi avançada pelo Executivo este domingo, em comunicado.

Segundo a missiva, o encontro começa às 10h00, na residência oficial do primeiro-ministro. As conclusões devem ser conhecidas às 15h00, hora a que está marcado um briefing, ja no Campus XXI, também em Lisboa.

Desconhecem-se os temas que serão debatidos na reunião, mas em cima da mesa deverá estar a atual crise política, ou não fosse este encontro marcado 24 horas antes da apresentação de uma moção de confiança do Governo no Parlamento.