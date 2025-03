Moção de confiança. Aguiar Branco apela à aprovação em nome do "interesse nacional"

O presidente da Assembleia da Republica, Pedro Aguiar Branco, disse este domingo em Matosinhos acreditar que moção de confiança do Governo seja aprovada, em nome do "interesse nacional".

"Devo dizer que eu tenho confiança que ainda seja possível aprovar esta moção de confiança, porque acredito que o interesse nacional irá prevalecer, como aconteceu quando foi o Orçamento de Estado, e também para que as moções de censura [apresentada pelos partidos] não tivessem a sua aprovação", afirmou Aguiar Branco, lembrando que existe a possibilidade da abstenção.

Em declarações aos jornalistas na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, o presidente da Assembleia da República disse acreditar que "os portugueses não desejam eleições", considerando que "o superior interesse nacional exige que também neste momento essa avaliação do interesse nacional esteja bem presente quando for a hora de votar".

"Eu acredito que o superior interesse nacional seja, na hora da sua votação, prioritário, tal como também foi nas moções de censura, e tal como aconteceu também na votação do Orçamento de Estado", frisou.

Contudo, referiu que "em democracia não há impasses e, como não há impasses, a situação das eleições são sempre, em última análise, a alternativa que existe".

"Creio interpretar a vontade do povo português de que não haja, neste momento, instabilidade que leve a eleições. Está nas mãos dos partidos, na hora de votar, também colocarem, tal como colocaram no Orçamento, tal como colocaram na moção de censura, colocar agora também na moção de confiança o interesse nacional acima de qualquer interesse partidário", acrescentou.

A cerca de 48 horas da moção de confiança ser discutida no parlamento, insistiu na ideia de que "haja todo esse processo de reflexão, de recolocação como prioridade o interesse nacional".

"E eu, como presidente da Assembleia da República, desejaria que assim fosse. E, portanto, quero trabalhar na hipótese de, até terça-feira, ser possível que se coloque o interesse nacional acima de qualquer interesse partidário", disse.

E se o interesse nacional "for colocado em primeiro lugar, relembro que até pela via da abstenção, ela poderá ser aprovada e, portanto, o país poderá continuar a contar com a estabilidade", frisou.