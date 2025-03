Reuniões no Governo e no PS antes da moção de confiança

O Governo convocou um Conselho de Ministros extraordinário e o PS reúne a Comissão Política Nacional, na segunda-feira, na véspera do debate e votação da moção de confiança ao executivo de Luís Montenegro.

O Conselho de Ministros reúne-se na segunda-feira de manhã. Será o último antes da queda do Governo, uma vez que a moção de confiança tem chumbo garantido.

O encontro começa às 10h00, na residência oficial do primeiro-ministro. As conclusões devem ser conhecidas às 15h00, hora a que está marcado um briefing, já no Campus XXI, também em Lisboa.

Desconhecem-se os temas que serão debatidos na reunião, mas em cima da mesa deverá estar a atual crise política, ou não fosse este encontro marcado 24 horas antes da apresentação de uma moção de confiança do Governo no Parlamento.

A Comissão Política Nacional do Partido Socialista vai reunir-se esta segunda-feira à noite. Segundo apurou a Renascença, a reunião vai realizar-se às 21h00, na sede nacional do partido, no Largo do Rato, em Lisboa.

Só há um ponto em análise neste encontro, que acontece na véspera da votação da moção de confiança do Governo: a situação política atual.

Já esta manhã, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, reuniu com as 19 federações distritais do partido na sede no Largo do Rato, em Lisboa. À saída, apenas a eurodeputada Carla Tavares, presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), quis prestar declarações.

“O PS está onde sempre esteve com a sua coerência. O Partido Socialista não quer eleições, o Secretário-Geral do Partido Socialista não quer eleições, é importante que o PSD reflita sobre a sua proposta que tem para uma moção de confiança que já sabe - à partida e sempre soube - qual seria a posição do Partido Socialista”, afirmou já no exterior da sede do Largo do Rato, desvalorizando também as palavras de Miguel Pinto Luz, que acusou este domingo Pedro Nuno Santos de se aproximar de “um populismo semelhante ao Chega”.