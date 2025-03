Sondagens. Montenegro e AD sentem impacto da crise política

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está em queda de popularidade e a Aliança Democrática (AD) inverteu uma tendência de subida, indicam duas sondagens da Pitagórica para o JN, TSF e TVI/CNN, realizadas no final de fevereiro e já neste mês de março.

As sondagens, reveladas este domingo, foram realizadas já durante o caso da empresa familiar de Luís Montenegro. A polémica desencadeou uma crise política e pode levar à queda do Governo, se a moção de confiança da próxima terça-feira for chumbada no Parlamento.

Em termos de popularidade, Luís Montenegro passou de um saldo positivo de 18 pontos, no início de fevereiro, para apenas um ponto positivo na primeira semana de março (47% de opiniões positivas vs. 46% de negativas).

Com o partido envolto em vários casos, o líder do Chega, André Ventura, “afundou-se” e tem agora um saldo negativo de 58 pontos.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, continua com mais opiniões negativas, mas melhora de 35 para 22 pontos.

AD inverte subida, Chega em perda

As sondagens, divulgadas este domingo, foram realizadas entre 23 e 27 de fevereiro e entre 3 e 6 de março. Esta última já depois da declaração ao país em que o primeiro-ministro ameaçou apresentar uma moção de confiança e anunciou que ia passar a empresa familiar Spinumviva para o nome dos filhos.

A primeira sondagem mostrava um crescimento da Aliança Democrática (AD) de 2,6 pontos, para 35,6%, uma tendência que se inverteu no estudo seguinte, que dá agora 33,5% à coligação PSD-CDS-PPM.