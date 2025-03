Climáximo diz que crise política é "sintoma de um sistema em guerra com as pessoas e o planeta”

Na opinião do coletivo, “ a moção de confiança e uma nova ronda de eleições legislativas não vão conseguir resolver o maior problema de fundo das vidas das pessoas comuns : há um sistema económico fóssil e uma elite que vai sempre privilegiar as decisões em nome do lucro das empresas, e não no interesse das pessoas e do planeta”.

O Climáximo, coletivo por justiça climática, diz, em comunicado, que a crise política é “um sintoma de um sistema que está em guerra com as pessoas e o planeta” .

Na visão do Climáximo, “eles preferem investir na guerra contra as pessoas e contra o planeta: no armamento, nas fronteiras, nos despejos, nos projetos que aumentam emissões de gases com efeito de estufa, nos combustíveis fósseis”.

“Nós, as pessoas comuns, temos de construir a paz. E isso significa parar de acreditar que este sistema vai resolver os nossos problemas, tomar ação direta, e construir a democracia de forma popular e participativa”, acrescenta a nota.

O coletivo lembra ainda que “já nas eleições legislativas do ano passado, vários apoiantes do Climáximo fizeram várias ações de protesto com o mote “travar a crise climática não está na mesa de voto”.

“Um ano depois, a mensagem só fica mais atual: este sistema foi feito para falhar. É hora de construir algo novo”, defende Mariana Rodrigues.

No último Encontro Nacional por Justiça Climática, o Climáximo lançou um apelo para a participação numa “assentada popular”, marcada para o dia 1 de junho, no aeroporto de Lisboa para “parar aviões, cortar emissões, e por mais transportes para o povo”, um momento que apontam como de “democracia direta”.