Leitão Amaro. Desmantelamento do SEF foi feito de forma "rápida e impreparada"

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou que o Governo está a preparar, em parceria com empresas, medidas para agilizar a integração de migrantes no nosso país.

"Temos estado a negociar com as confederações patronais um pacote que chamamos de obtenção acelerada de vistos", começa por explicar. Para Leitão Amaro, a migração económica no pais "deve ser migração laboral" e "deve vir com responsabilidade dos empregadores".

"A integração deve ser um dever coletivo, mas também das empresas que precisam destes trabalhadores", defende o ministro, que pede a quem quer empregar estrangeiros para assumir "compromissos de interesse", como contratos de trabalho, mas também, por exemplo, iniciativas para "o ensino da língua" e "alojamento em condições adequadas".

Empresas têm de ser "corresponsáveis pela integração"

"Se entendermos que há certos setores que precisam de mais mão de obra as empresas que os vão empregar devem ser parceiras do Estado e da sociedade", admite, defendendo que as empresas que precisam de contratar migrantes sejam "corresponsáveis pelo seu processo de integração".

Em paralelo, o ministro da Presidência insistiu, igualmente, na necessidade dos imigrantes respeitarem os valores da sociedade portuguesa, para que o país não caia nos extremos do ódio e da intolerância. "A imigração tem de ser feita de direitos e deveres", diz, considerando que, quem chega, tem de garantir "o respeito dos direitos humanos e dos valores constitucionais", mas também assumir um "compromisso de integração na sociedade portuguesa".

"Esses valores devem ser respeitados por todos, como a dignidade da pessoa humana, das mulheres, das crianças... Valores que devem ser exigidos a todos os que escolhem Portugal para viver", diz.

Ter 170 mil estrangeiros nas escolas portuguesas é "muito desafiante"

O Estado também tem responsabilidades nesse processo de integração, em várias vertentes, como o "acesso à educação". "Mais do que triplicamos o número de estudantes nas escolas portuguesas", assegura Leitão Amaro, assumindo que ter "170 mil estudantes estrangeiros no presente" é uma "mudança muito desafiante para as escolas".