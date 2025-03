Líder do PS/Açores: realizar eleições "penaliza o povo" português

O líder do PS/Açores, Francisco César, considerou esta segunda-feira que a eventual realização de legislativas nacionais antecipadas "penaliza sobretudo o povo", mas disse que o partido não receia o ato eleitoral.

Em conferência de imprensa em Ponta Delgada, Francisco César recordou que, quando perdeu as eleições, o PS disse que "seria um fator de estabilidade", mas "só não lhe podiam pedir que votasse a favor de uma moção de confiança". Esta, acrescentou, foi "a única coisa colocado em cima da mesa".

As declarações do socialista surgem no dia em que o PS entregou uma proposta para constituir uma comissão parlamentar de inquérito potestativa para avaliar o cumprimento das regras por parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro (PSD), na sequência do caso da empresa familiar.

O dirigente sinalizou que "no momento em que houve instabilidade política e não se conseguiu arranjar um presidente da Assembleia da República o PS teve que resolver o assunto e fazer um acordo com o PSD".

O mesmo aconteceu, acrescentou, para que fosse possível viabilizar o Orçamento do Estado para 2025 e nas duas moções de censura discutidas recentemente no parlamento "quem garantiu a estabilidade política foi o PS".

O Governo está reunido esta segunda em Lisboa naquele que poderá ser o último Conselho de Ministros em plenitude de funções, dado que o parlamento debate na terça-feira uma moção de confiança ao executivo minoritário PSD/CDS-PP, com chumbo anunciado, com os votos contra do PS e do Chega.

No domingo, a líder da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS (FAUL), Carla Tavares, afirmou que o partido "está absolutamente coeso" na gestão da crise política e desafiou o Governo a retirar a moção de confiança, salientando que os socialistas sempre disseram que a chumbariam.

No sábado, Montenegro afirmou que lhe "parece que não há alternativa" a eleições antecipadas, garantindo que é sua responsabilidade "evitar que Portugal seja um país envolto em lama".

Horas depois, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, acusou o primeiro-ministro de "estar na lama" para a qual arrastou PSD e Governo e para a qual quer agora levar também o país, e avisou que o executivo de direita "nunca poderá ter a confiança" dos socialistas.

O chumbo de um voto de confiança implica a demissão do Governo. O Presidente da República, face a este cenário, já antecipou que as datas possíveis para realizar legislativas antecipadas o mais breve possível são 11 ou 18 de maio.

A atual crise política teve início em fevereiro com a publicação de uma notícia, pelo Correio da Manhã, sobre a empresa familiar de Luís Montenegro, Spinumviva, detida à altura pelos filhos e pela mulher, com quem é casado em comunhão de adquiridos, e que passou entretanto apenas para os filhos de ambos.

A notícia levantou dúvidas sobre o cumprimento do regime de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos públicos e políticos.

Depois de mais de duas semanas de notícias -- incluindo a do Expresso de que a empresa Solverde pagava uma avença mensal de 4.500 euros à Spinumviva -, de duas moções de censura ao Governo, de Chega e PCP, ambas rejeitadas, e do anúncio do PS de que iria apresentar uma comissão de inquérito, o primeiro-ministro anunciou em 05 de março a apresentação de uma moção de confiança.