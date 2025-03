Ministra do Ambiente: ​"Dêem-nos confiança para continuar a trabalhar"

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, apela ao PS e a toda a oposição que recue e permita que a legislatura prossiga.

"Não é bom para os portugueses não é bom para o país o clima de instabilidade que estamos a viver. Portanto, espero que amanhã, no parlamento, a oposição - principalmente o Partido Socialista, o principal partido da oposição - reconsidere e nos dê a confiança que precisamos para continuar a trabalhar", diz a minsitra em entrevista à Renascença.

Maria da Graça Carvalho deixa o apelo, sublinhando que há muito a fazer, por exemplo, no sector do Ambiente e Energia, não devende esse trabalho ser travado pela queda do governo depois da moção de confiança.

"Estamos a executar tudo aquilo que temos em mão, e é muito. Temos muitas coisas muito importantes no sector: estamos a executar a estratégia da água e dos resíduos, estamos numa reprogramação do PRR, e na nossa área vão entrar novos programas como o da pobreza energética, o financiamento para o Pisão, para a desalinizadora e para a tomada de água do Pomarão estão nessa reprogramação", argumenta.

A ministra refere ainda que há que "operacionalizar a Agência para o Clima, para que se acabe a avaliação e se proceda aos pagamentos", já que há muitas pessoas à espera de reembolsos.