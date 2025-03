Montenegro pagou 250 euros por noite em hotel. Agora vive "sem cortinas" em São Bento

No final da entrevista com a TVI, Luís Montenegro faz uma revelação e indica que agora vive em São Bento, o mesmo local onde trabalha e a partir do qual está a responder a perguntas.

"Achei que tinha direito a ter uma vida mais recatada", diz, depois de reveladas notícias de que estaria a viver no Epic Sana, um hotel de cinco estrelas no centro de Lisboa, durante obras em casa.

Questionado sobre o valor que pagou, Montenegro indicou que o próprio pagou 250 euros por cada noite, através de um acordo com o hotel para a sua estadia, garantindo que o dinheiro saiu do próprio bolso.

No entanto, não respondeu se o valor é compatível com o salário de primeiro-ministro.

Calculando o valor da diária por 30 dias, os 250 euros por noite num mês significam uma despesa de 7.500 euros - superior ao salário de primeiro-ministro, que é correspondente a 75% do vencimento do Presidente da República (5838,21 euros) e que com despesas de representação chega aos 8.296 euros.

"A partir do momento em que comecei a ter câmaras de televisão à porta do hotel, decidi experimentar uma coisa que nunca tinha experimentado: viver aqui no edifício, no único quarto sobrante da antiga residência”, afirma Montenegro.

O primeiro-ministro indica que o quarto fica “entre os gabinetes dos meus assessores”, descrevendo-o como uma “experiência diferente”.

“Não tem cortinas, tenho que estar um pouco mais sombrio”, afirma como última declaração da entrevista, antes da moção de confiança do seu Governo esta terça-feira.