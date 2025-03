"Não cometi nenhum crime". Montenegro será candidato a primeiro-ministro mesmo se for arguido

Veja também:

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, que garante que, "com certeza", avança com nova candidatura a prováveis eleições legislativas antecipadas mesmo se for constituído arguido.



Em entrevista à TVI, na véspera da votação da moção de confiança ao Governo, Luís Montenegro afirma que não tem nenhuma razão para se demitir e manifesta uma convicção: "não cometi nenhum crime" no âmbito da empresa familiar Spinumviva.

"Não me demito porque não tenho razão para me demitir. No momento em que eu tiver consciência de que há uma razão para cessar funções, não é preciso ninguém apontar-me a porta", disse o primeiro-ministro, que também não desiste da moção de confiança, que vai ser debatida e votada na terça-feira.



O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se ainda esta semana. “Eu só quero estar à frente do PSD se o PSD quiser, todos os elementos de que disponho é que essa é a vontade" do partido, afirmou o líder social-democrata.

Luís Montenegro admite que poderá ter cometido erros na gestão da crise política, mas garante que não está "agarrado a nada que não seja o vínculo com a responsabilidade de transformar a vida das pessoas", no âmbito das suas funções governativas.

Durante a entrevista, argumentou que nunca recebeu dividendos da empresa familiar. "A minha mulher não me transmitiu um único cêntimo da empresa", declarou.

