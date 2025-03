"Não há qualquer influência". Montenegro nega mistura entre política e atividade da Spinumviva

Em resposta escrita às perguntas do Chega, o primeiro-ministro indicou: "Tudo aconteceu dentro das normais, legais e regulamentares práticas do mercado (...) Não há nem podia haver qualquer influência política . (...) Para que fique muito claro, nenhuma (absolutamente nenhuma) atividade da empresa, nenhuma ligação a clientes ou fornecedores teve qualquer motivação política ".

Montenegro nega procuradoria ilícita e não revela mais clientes

Nas perguntas do Bloco de Esquerda, o partido começa por questionar a lista de clientes da Spinumviva, mas Montenegro volta a não revelar mais clientes para lá daqueles já conhecidos.

Depois da empresa familiar de Montenegro ter divulgado os clientes habituais, e de outros terem sido noticiados entretanto, ficam ainda por revelar duas empresas. O primeiro-ministro rejeita ainda discriminar os montantes recebidos por cliente, data e tipo de serviço".

"Trata-se de matéria interna das relações comerciais das empresas fornecedoras e clientes dos serviços contratados", escreve Luís Montenegro na resposta à segunda pergunta colocada pelo Bloco de Esquerda, que pretendia que os valores fossem discriminados por cliente, data e tipo de serviço.

Montenegro lembra, contudo, que "já foi tornado público pela empresa Spinumviva que os valores cobrados e pagos pelos serviços prestados no âmbito da proteção de dados pessoais e aplicação do RGPD oscilaram entre os 1000 euros e os 4500 euros/mês em função da complexidade do trabalho".

Nas respostas ao Bloco, Montenegro nega ainda o crime de procuradoria ilícita, referindo que "não foram praticados quaisquer atos próprios de advogados ou solicitadores".

"O serviço descrito configura uma tarefa comum daqueles que atuam ou assessoram o encarregado de proteção de dados, o qual é designado com base nas suas qualidades profissionais", refere Montenegro.

Montenegro nega ainda a compra de casa através do recurso a diversas contas à ordem com saldos inferiores a 50 salários mínimos mensais (41 mil euros), referindo que o histórico das suas declarações junto do Tribunal Constitucional "permitem a identificação de todas as contas à ordem e o seu valor".

"A aquisição do apartamento T1 em Lisboa foi efetuada através do pagamento do respetivo preço por meio de um cheque bancário sobre uma conta à ordem declarada", indica, referindo que outros fundos utilizados saíram do "perímetro patrimonial, também constante da mesma declaração".