"Nós, nomeadamente ela." A 'gaffe' de Montenegro sobre quem controlava a Spinumviva

O primeiro-ministro falava sobre a estrutura da Spinumviva e sobre a transmissão das participações na empresa familiar, quando em entrevista à TVI referiu que o negócio foi a forma de ele e a mulher "controlarem" o que os filhos estavam a fazer.

Luís Montenegro começou por dizer que queria ser "preciso" e que não vendeu 70% da empresa à sua mulher quando se tornou presidente do PSD.

"Quando criei a empresa, tinha 62,5%, cada um dos meus filhos tinha 12,5% e a minha mulher também. Os meus 62,5% foram divididos de maneira a que o resultado final, quando sai, desse 15% a cada um dos meus filhos e 70% à minha mulher. Expliquei no Parlamento que era, no fundo, a forma de nós controlarmos, nomeadamente ela, aquilo que os meus filhos estavam a fazer", afirmou.

O deslize foi pequeno, mas notório. Montenegro indicou depois que os filhos "não tinham maturidade" para assumir um maior papel na empresa - depois de a 1 de março ter gabado as suas qualidades para justificar o papel que têm na empresa.

"Agora, por nossa decisão - minha e da minha mulher, dela porque tem 70% e minha porque ela precisa do meu consentimento para doar todo o capital da empresa - eles acabaram por [ficar com a totalidade da empresa]", um passo maior do que perspetivava. Mas diz que não quer falar mais disso: "Agora é a vida deles e são eles que têm que levar isso para a frente."

O pormenor do "nós" não saiu despercebido à entrevistadora Sandra Felgueiras, que questionou Montenegro sobre se "reconhece que tem de se livrar desse problema" ao passar a empresa para os filhos. O chefe de Governo responde que não tirou "nenhum benefício da empresa". O primeiro-ministro acrescentou que a sua mulher não lhe transmitiu "um cêntimo" da sua participação na empresa.