Anatomia de uma queda de Governo em cinco capítulos

No final, terminou como já se antecipava: o Governo da AD tornou-se o segundo a cair na história da democracia portuguesa na sequência de uma moção de confiança . O primeiro aconteceu em 1977 com o socialista Mário Soares.

A tarde no Parlamento terminou com um silêncio ensurdecedor e uma anunciada queda do Governo de Luís Montenegro , depois de chumbada a moção de confiança com votos contra de PS, Chega, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN. No entanto, foram muitos os episódios desta tarde no Parlamento até chegarmos à votação, com direito a propostas de reuniões à porta fechada, comissões de inquérito em 15 dias e intervalos de uma hora.

Depois, Montenegro disse estar disponível para retirar a moção, caso o PS diga o que quer saber sobre a sua empresa familiar, a Spinumviva, e acusa os socialistas de terem um comportamento "que não é digno" da história do partido e confessa estar "chocado" com o maior partido de oposição.

“A votação de hoje definirá o rumo político do país. A posição do Partido Socialista, o maior partido da oposição, é decisiva e definirá se vamos ter ou não eleições”, refere o chefe de Governo no início do seu discurso.

De entrada no Parlamento pela terceira vez em 19 dias para defender a sua continuidade no Governo, desta vez com moção de confiança depois de chumbadas duas moções de censura, o primeiro-ministro começou o seu discurso de abertura com uma pergunta: “Há ou não confiança institucional no Governo?”.

O primeiro-ministro acusou o PS de "não olhar a meios para promover o desgaste lento à procura de tirar proveitos políticos" e afirma que os socialistas usam agora "as mesmas táticas que as políticas" do Chega.

No início do debate no Parlamento, primeiro-minist(...)

No final do debate, e quando era a vez do Governo falar, foi a vez do Executivo de Luís Montenegro apelar a uma nova solução para evitar a moção de confiança: uma comissão de inquérito, com resultados em 15 dias.

Depois de anunciado o chumbo do requerimento, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, deixou a sala.

"Não há solução mais clara que uma CPI, com regras conhecidas, não arbitrárias", para resolver a situação, apontou o socialista Pedro Delgado Alves, declarando que "os portugueses não se sentem esclarecidos e também não querem eleições" e "a única forma de corresponder a estas expectativas é com a retirada da moção e garantia que o Parlamento pode fazer o seu trabalho".

A proposta acabou chumbada pelos deputados de PS, Chega, Bloco de Esquerda e PCP, com abstenção do Livre e PAN e votos a favor de PSD, Iniciativa Liberal e CDS.

Do lado do PS, Pedro Delgado Alves acusou o Governo de estar a usar a moção de confiança para "condicionar a CPI e a forma como faz as perguntas", indicando que "não é o escrutinado que defende as regras do escrutínio".

Com a declaração, concluiu depois Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD, o PS decidiu que "quer eleições". "Propusemos tudo, o Partido Socialista mostrou ao país ao que vem. Querem eleições e só pensa no interesse do seu secretário-geral", atirou.

"O país está intrigado com a sua intervenção, todos queremos perceber se isso significa que aceita a proposta. É muito importante que se perceba. Se for negativa, é esclarecedor do que se tem passado nos últimos 15 dias no país. Se aceitar, o Governo retirará a moção de confiança", disse o governante.

Já o ministro Pedro Duarte concluiu que foi feita uma "proposta construtiva" para o "escrutínio total e absoluto", indicando que a máscara do PS "está a cair de forma estrondosa".

"O PS quer arrastar no tempo o clima de suspeição porque pode ter ganhos partidários e isso é uma diferença gigante entre nós. Quer degradar o país para ganhar algo em eleições, o Governo quer proteger os portugueses", criticou, acusando o PS de "intransigência, radicalismo, arrogância e extremismo."

Capítulo IV - O intervalo de uma hora e a última proposta

O debate já ia com mais de três horas e meia, quando Paulo Núncio do CDS completa o tridente de trunfos do Governo e pede um intervalo de uma hora após o fim do debate e antes da votação da moção de confiança, permitindo novas intenções de negociações do Governo com o PS.

Depois de anunciado o intervalo, Montenegro saiu do hemiciclo rapidamente, com um sorriso, enquanto Pedro Nuno Santos ficou ao telefone durante vários minutos em pleno hemiciclo, com o núcleo duro do PS à sua volta - Alexandra Leitão, Marina Gonçalves e Pedro Delgado Alves.

Durante o intervalo, soube a Renascença, o Governo aproveitou para apresentar uma derradeira proposta ao Partido Socialista, alargando o prazo de uma comissão parlamentar ao caso do primeiro-ministro. No entanto, o PS não deu resposta.