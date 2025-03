IL recusa coligações pré-eleitorais e vai sozinha às legislativas

A Iniciativa Liberal (IL) rejeita integrar qualquer coligação pré-eleitoral e vai apresentar-se sozinha às eleições legislativas, anunciou esta terça-feira o partido, criticando "o comportamento de todos os agentes políticos que criaram" a atual crise política.

"A IL não irá integrar nenhuma coligação pré-eleitoral às eleições legislativas", lê-se num comunicado divulgado pelo partido na sequência do chumbo da moção de confiança e consequente queda do Governo da AD.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os liberais, liderados por Rui Rocha, afirmam que, "como sempre", irão apresentar-se a eleições legislativas "com os seus candidatos, as suas propostas e as suas bandeiras, essenciais para que Portugal possa crescer e mudar para maior prosperidade".