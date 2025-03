Instabilidade política "não é uma boa imagem" exterior do país

A instabilidade política não é o melhor cartão de visita para a imagem exterior do país. A tese é do economista João Cerejeira.

No entanto, em declarações à Renascença, o professor da Universidade do Minho lembra que - comparativamente com outros parceiros europeus - Portugal ainda é um país confiável.

“Não é uma boa imagem, quando temos governos que não duram sequer um ano ou pouco mais de um ano”, diz o economista, ressalvando, no entanto, que, “se estivermos atentos àquilo que se passa noutros países da Europa, por exemplo, agora, com a situação da Roménia” ou da Hungria, mas também as “polémicas bastante mais graves que tem Espanha, Portugal tem passado relativamente incólume”.

“Agora, é óbvio, a mudança de Governo faz um adiamento até da própria capacidade da negociação de Portugal junto das instituições europeias, quando estão em discussão grandes pacotes, seja no âmbito dos quadros de apoio, seja neste grande pacote da defesa”, assinala.

