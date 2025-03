Marcelo "autolimitou capacidade de intervenção" e Montenegro "comporta-se como Trump", diz Eduardo Cabrita

No dia em que o Parlamento discute e vota a moção de confiança do Governo, o deputado e dirigente do PS Eduardo Cabrita lamenta a intervenção do Presidente da República em anteriores crises políticas, que “limita muito a sua capacidade de intervenção, neste momento”. Em entrevista à Renascença, o antigo ministro da Administração Interna de António Costa critica também o primeiro-ministro, que acusa de “estar a comportar-se um pouco como o Presidente Trump, que acha que eventuais resultados eleitorais positivos afastam responsabilidades por situações menos claras”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mais do que um problema legal ou jurídico, Eduardo Cabrita considera que o problema da empresa da família de Luís Montenegro “afeta” a “dignidade” e a “viabilidade pessoal para o exercício das funções” de primeiro-ministro. Vê alguma saída para a crise política que se avizinha, com a votação da moção de confiança? Tenho visto este processo como um sinal de profunda irresponsabilidade da parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Um Governo que só existe tendo um apoio parlamentar limitadíssimo, um Governo que tem o apoio de 80 deputados em 230, nunca um Governo em democracia teve um apoio tão limitado, só tem existido graças ao sentido de responsabilidade do PS, que viabilizou o programa de Governo, que permitiu aliás a eleição do Presidente da Assembleia da República, ultrapassando uma situação de bloqueio criada pelo PSD da sua inteira responsabilidade, que chumbou já duas moções de censura e viabilizou o Orçamento do Estado.

O primeiro-ministro quer arrastar o país para uma crise política exatamente para evitar esclarecer questões que põem em causa a sua idoneidade pessoal, questões que não são nem políticas, nem partidárias, têm a ver com algo que é muito grave, mas que é estritamente pessoal. Se tivemos ou não um primeiro-ministro em part-time, um primeiro-ministro avençado enquanto exercia funções, patrocinado por um grupo de empresas. Não se trata de um problema jurídico nem legal? Mais do que um problema legal e jurídico, esta situação tem-se agravado pela inteira responsabilidade do primeiro-ministro. Quando foi o debate da primeira moção de censura da iniciativa do Chega, o primeiro-ministro teve um exercício da ironia como se perdeu tempo a falar das suas terras em Rabal e dos terrenos perdidos em Trás-os-Montes. Verdadeiramente andou a enganar os portugueses, porque a questão central não era essa, é aquela que foi revelada pelo Expresso, que é ter alguém que, enquanto é primeiro-ministro, recebe uma mesada de 4.500 euros de uma empresa de casinos e é patrocinado por um conjunto de outras empresas da sua área de origem por valores que ainda não foram esclarecidos. Estas matérias têm de ser claramente escrutinadas e até a forma como o primeiro-ministro se comportou afeta a sua dignidade e a sua viabilidade pessoal para o exercício das funções do primeiro-ministro. Em vez de tentar esclarecer, o primeiro-ministro o que inventa é uma crise política da qual, aliás, parece estar-se a comportar um pouco como o Presidente Trump, que acha que eventuais resultados eleitorais positivos afastam responsabilidades por situações menos claras. Não é assim. A intervenção do Presidente da República devia ter acontecido mais cedo? As questões têm de ser esclarecidas, independentemente da abertura de uma crise política, que, aliás, também só conduz a eleições imediatamente porque o Presidente da República, nos dois processos de dissolução anteriores, pela forma precipitada como se comportou, autolimitou a sua capacidade de intervenção e também porque Luís Montenegro manifestamente a única coisa que quer é fugir do escrutínio para avançar para eleições.