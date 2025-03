Marcelo convoca partidos e Conselho de Estado após queda do Governo

O Presidente da República admitiu na semana passada que as eleições legislativas antecipadas podem acontecer a 11 ou 18 de maio.

O Conselho de Estado foi agendado para o dia seguinte, quinta-feira. A reunião começa pelas 15h00, no Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa recebe os partidos já na quarta-feira. O PSD é o primeiro a reunir-se com o chefe de Estado, pelas 11h00, seguido do PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, Livre, CDS e PAN.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado após queda do Governo de Luís Montenegro, na sequência do chumbo da moção de confiança.

A moção de confiança ao Governo foi chumbada esta terça-feira, após uma tarde de intensas negociações entre Governo e PS na Assembleia da República.

Luís Montenegro aceitou a realização de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) "relâmpago", com uma duração de 15 dias, como condição para retirar a moção de confiança.

No entanto, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, rejeitou a proposta e mantém a intenção de realizar uma CPI nos prazos normais. "O que aconteceu hoje foi uma vergonha. A verdade não tem tempo", declarou o líder socialista.

Em declarações aos jornalistas no final do debate, o primeiro-ministro diz que tudo fez para evitar a queda do Governo e apontou baterias ao PS.

"Tudo, mas tudo foi feito para tentarmos conciliar a visão que o PS tem no que toca à CPI para aprofundar os esclarecimentos sobre a minha situação profissional e o PS manteve-se intransigente na sua proposta de uma CPI prolongada no tempo. Com isso, querendo a degradação política e que um impasse gerado pudesse ser o mais longo possível", declarou Luís Montenegro.