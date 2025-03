Miguel Relvas: "Montenegro terá ainda de dar explicações mais cabais"

“Não tenho dúvidas de que o primeiro-ministro é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, mas a meu ver cometeu um erro de avaliação e de explicação sobre as possíveis incompatibilidades que existiam. Devia ter sido mais rápido, mais lesto e mais profundo nas respostas, não é isso razão suficiente para estar nesta situação”, diz Miguel Relvas.

“O primeiro-ministro terá ainda de dar explicações mais cabais. Eu estou à vontade porque quando fui para ministro também não estava na vida política e suspendi a atividade da minha empresa. É assim que eu entendo que deve ser feito, não fez, dá as explicações e o país compreenderá, porque estamos a falar de uma pessoa íntegra e de uma pessoa honesta”, remata Miguel Relvas.

A poucas horas de a Assembleia da República discutir e votar a moção de confiança apresentada pelo Governo de Luis Montenegro, que tem chumbo garantido, Miguel Relvas faz um último apelo a todos os intervenientes de forma a evitar eleições antecipadas.

“Eu acho que é muito importante que haja adultos na sala e que se encontre aqui um entendimento que favoreceria o país de uma forma clara e que criaria condições para que pudéssemos voltar aos problemas reais com que os portugueses são confrontados no seu dia-a-dia e acabar com esta politiquice barata que está aí em cima da mesa”, diz Relvas em declarações à Renascença.

Marcelo não devia dissolver o Parlamento

Para além de Montenegro e Pedro Nuno Santos, o antigo ministro do PSD coloca também na equação o Presidente da República, que no seu entender não devia dissolver o Parlamento e tentar encontrar uma forma de evitar levar o país a eleições antecipadas.

“O senhor Presidente da República deve fazer o inverso daquilo que fez na última quinta-feira. Aterrou em Viseu e deu o calendário das próximas eleições sem ter ouvido o Conselho de Estado. Parece que tem uma vontade clara em que existam eleições”, diz.