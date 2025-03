Parlamento ao rubro. Governo propôs "CPI de 15 dias" para evitar moção de confiança, PS rejeitou

Depois do PSD ter pedido uma reunião à porta fechada entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos para evitar a votação da moção de confiança, foi a vez do Governo apelar a uma nova solução para evitar a sua queda: uma comissão de inquérito, com resultados em 15 dias, que o PS disse "não ser uma CPI".

Desta vez, a proposta nem saiu da boca do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, para uma votação e morreu na resposta do Partido Socialista, com o governante a dizer que "está a cair a máscara" ao partido.

No final do debate, Pedro Duarte garantiu que o Governo retiraria a moção de confiança, se o PS aprovasse uma CPI "relâmpago" com resultados em 15 dias.

"O país está intrigado com a sua intervenção, todos queremos perceber se isso significa que aceita a proposta. É muito importante que se perceba. Se for negativa, é esclarecedor do que se tem passado nos últimos 15 dias no país. Se aceitar, o Governo retirará a moção de confiança", disse o governante.

Em resposta, a líder parlamentar socialista, Alexandra Leitão, apontou ao Governo que "uma CPI de 15 dias não é uma CPI".

"O prazo mais curto é o de 90 dias" definido pelo PS, sublinhou, acrescentando que "não é o escrutinado que define os termos". "O que queremos dizer é que, se querem verdadeiramente se transparentes, se aceitam os termos da CPI, tirem a moção de confiança", rematou.