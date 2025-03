Pedro Nuno acusa Montenegro de "querer evitar comissão de inquérito"

Pedro Nuno Santos diz que o primeiro-ministro pode ter empresas, mas refere as questões que tem com a vida empresarial de Montenegro.

Chegou a altura do líder do Partido Socialista falar e Pedro Nuno Santos acusa o primeiro-ministro de "querer evitar uma comissão de inquérito" e que o PS deu "todas as condições" para a governação. Em resposta, Luís Montenegro pediu "seriedade" ao líder socialista, referindo que "anda há meses" a lançar dúvidas e a "degradar todo o sistema político".

Durante o discurso, o presidente da Assembleia da República, Aguiar-Branco, foi obrigado a interromper duas vezes o discurso para pedir mais silêncio no parlamento: "É normal que existam divergências, mas temos de nos ouvir uns aos outros. Boicotam-se uns aos outros e os portugueses não percebem nada."

" As circunstâncias mudaram para pior. Hoje, temos muito mais razões para chumbar a moção de confiança ", completou.

"Desde o dia 10 de março de 2024, o PS deu todas as condições para que governasse. Chumbámos a moção de rejeição do programa de Governo, viabilizámos o vosso presidente da Assembleia da República e o vosso orçamento e chumbámos duas moções de censura. Mas sempre dissemos que nunca votaríamos a favor de uma moção de confiança", refere.

Depois de ouvir Rui Tavares, o líder do Livre, e o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, o primeiro-ministro decidiu dedicar todo o tempo da sua resposta a Pedro Nuno Santos.

"Vamos ser sérios. Vamos falar de forma séria, responsável, consequente, à altura da maturidade da nossa democracia e responsabilidade de quem tem em mãos governar hoje e amanhã. O país hoje é governado por mim, amanhã será por mim ou por si. Falemos ao nível do sentido de responsabilidade que as nossas condições impõem, com respeito pelos restantes partidos", começou por dizer.

Montenegro acusa o líder do PS de andar "semanas a alimentar suspeições sobre a minha conduta antes de ser presidente do PSD".

Sobre o valor recebido no negócio com a gasolineira de Braga, Montenegro garante que "gerou milhões de euros de atividade empresarial" e que "a melhor entidade para justificar o preço é a atividade ao qual foi prestado o serviço".

O primeiro-ministro acusa ainda Pedro Nuno Santos de ocultar os seus verdadeiros interesses. "Não quer escrutinar a minha atividade, os conflitos de interesse, tem é curiosidade como faturou, como se relacionou com os clientes. A Assembleia não costuma fazer isso, mas eu não me importo que faça isso. Assuma, com frontalidade, que é essa a sua pretensão. O que quer não está escrito nesse requerimento, está por trás. Quer andar meses lançar dúvida e suspeição e degradar todo o sistema político. Damos uma última oportunidade", disse, antes de ficar sem tempo e ver o seu microfone ser desligado.