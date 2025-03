Sondagem da Aximage dá vitória curta ao PS. Inquiridos culpam Montenegro pela crise política

Na sede do PS

11 mar, 2025 País 09:23

A Aximage é um covil de boys e girls do PS, tantos, que até tropeçam uns nos outros. Aparecer com sondagens favoráveis ao PS - coisa que mais ninguém acompanha - só pode admirar quem não sabe o que é a Aximage. Devem ter colhido as amostras na sede do PS.