Audições de ministros no parlamento canceladas após queda do Governo

O Parlamento tinha previsto audições ao ministro das Finanças e à ministra do Ambiente esta quarta-feira, mas foram canceladas devido à queda do Governo, na sequência do chumbo da moção de confiança.

A primeira audição prevista era a do ministro Joaquim Miranda Sarmento na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), incidindo sobre dois temas: a trajetória da dívida pública e o aumento das aplicações em CEDIC, bem como os requerimentos apresentados pelo PS e BE sobre o Novo Banco.

No entanto, o presidente da COFAP explicou que, como consequência do chumbo da moção de censura, o Governo está demitido e por isso a audição não vai acontecer.

Cancelada foi também a audição da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que se iria realizar hoje de manhã tendo como temas a Agência para o Clima e o aumento dos preços de eletricidade.

As discussões sobre as propostas de lei apresentadas pelo Governo também caem, mas as reuniões sobre projetos dos partidos mantém-se.

A Assembleia da República chumbou esta terça-feira a moção de confiança apresentada pelo Governo, provocando a sua queda.

Votaram contra a moção de confiança o PS, Chega, BE, PCP, Livre e deputada única do PAN, Inês Sousa Real. A favor estiveram o PSD, CDS-PP e a Iniciativa Liberal.

De acordo com a Constituição, a "não aprovação de uma moção de confiança" implica a "demissão do Governo". .