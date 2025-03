Caso das gémeas. Deputados votam relatório final na quinta-feira

O relatório final da comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas vai ser discutido e votado na quinta-feira pelos deputados.



A informação foi anunciada esta quarta-feira à tarde, já depois de a conferência de líderes ter aprovado que os trabalhos seriam retomados de imediato - sem cumprir a pausa prevista - de forma a que as conclusões possam ser aprovadas antes da Assembleia da República ser dissolvida.

As conclusões vão ser votadas dois dias depois da queda do Governo, na sequência do chumbo da moção de confiança.

Na semana passada, o Chega apresentou um relatório preliminar.