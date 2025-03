"Eu diria que sim". João Torres admite regresso do PS a uma geringonça de esquerda

O Partido Socialista admite o eventual regresso a uma geringonça à esquerda, diz à Renascença o deputado João Torres.

“Neste momento, em cima da mesa, não creio que esteja nenhum tipo de entendimento pré-eleitoral com outros partidos políticos”, sublinha o deputado que, contudo, não fecha a porta a entendimentos no futuro: “eu diria que sim e, aí, aquilo que o PS tem como muito claro é que se privilegia, evidentemente, os parceiros à esquerda”, no que poderá ser uma reedição da solução governativa de 2015.

Questionado se o PS teria cometido um erro ao dizer, desde a primeira hora, que reprovaria uma moção de confiança, João Torres afasta esse cenário e devolve responsabilidades ao Governo.