Luís Montenegro quer eleições antecipadas a 11 ou 18 de maio

"Não podemos antecipar a decisão, mas abrindo a possibilidade de haver uma dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições, cremos que há todas as condições para que elas se realizem numa dessas datas, ou 11 ou 18 de maio", referiu Luís Montenegro, acrescentando que "há todas as condições para que possa acontecer a 11".

Em declarações aos jornalistas após a reunião com o chefe de Estado, o líder do PSD defendeu que a "solução para este impasse deve passar pela realização de eleições antecipadas", e que estas "devem "decorrer o mais rápido que for possível".

O primeiro-ministro considera haver "todas as condições" para realizar eleições legislativas antecipadas a 11 ou 18 de maio, datas já avançadas há uma semana por Marcelo Rebelo de Sousa. Esta quarta-feira é dia de audiências dos partidos representados na Assembleia da República com o Presidente da República.

"Impõe-se dar às portuguesas e aos portugueses uma palavra de tranquilidade, ainda que compreendamos a sua apreensão com a precipitação de uma nova eleição legislativa", afirmou Luís Montenegro, apontando que "o país vive uma situação de consolidação do seu percurso económico e financeiro" e que "felizmente estamos com uma taxa de crescimento económico que é dos melhores desempenhos da Europa".

O primeiro-ministro afirmou ainda que, apesar de "a realização de eleições legislativas antecipadas" não ser "um cenário desejável", "ainda assim temos todas as razões para poder dizer a Portugal que não vai haver uma perturbação nem do ponto de vista do funcionamento do Governo, da administração pública, nem da economia neste período".

Luís Montenegro não respondeu às questões dos jornalistas no Palácio de Belém sobre ser primeiro-ministro sem ganhar as eleições agora previstas - uma promessa que fez nas legislativas de 2024. O líder social-democrata apontou apenas que se pode esperar a mesma "postura" e "clareza" sobre o tema antes das eleições.

Depois da rejeição da moção de confiança esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa está a receber, em Belém, os partidos representados na Assembleia da República. As audiências começaram pelo PSD, às 11h, e continuam com o PS às 12h, o Chega às 13h, a Iniciativa Liberal às 14h, o Bloco de Esquerda às 15h, o PCP às 16h, o Livre às 17h, o CDS às 18h e o PAN às 19h.

O Conselho de Estado foi agendado para quinta-feira. A reunião começa pelas 15h, no Palácio de Belém.



[notícia atualizada às 12h47]