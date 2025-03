Luís Montenegro quer eleições antecipadas a 11 ou 18 de maio

[em atualização]

O primeiro-ministro considera haver "todas as condições" para realizar eleições legislativas antecipadas a 11 ou 18 de maio, datas já avançadas há uma semana por Marcelo Rebelo de Sousa. Esta quarta-feira é dia de audiências dos partidos representados na Assembleia da República com o Presidente da República.

Em declarações aos jornalistas após a reunião com o chefe de Estado, o líder do PSD defendeu que a "solução para este impasse deve passar pela realização de eleições antecipadas", e que estas "devem "decorrer o mais rápido que for possível".