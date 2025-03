"Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter feito mais para evitar eleições"

O Presidente da República não fez mais na atual crise política “porque se sente limitado pelos seus atos passados”, diz Mariana Vieira da Silva no programa Casa Comum, da Renascença. A antiga ministra do PS recusa associar o comportamento presidencial aos desenvolvimentos da comissão parlamentar de inquérito à administração de um medicamento a gémeas luso-brasileiras. “Estou a falar da forma como o Presidente sempre se posicionou sobre crises políticas e a forma como tão ativamente promoveu dissoluções, mesmo quando o que estava em causa era, por exemplo, um orçamento não aprovado. O Presidente da República tem consciência que os passos que poderia dar iam sempre ser avaliados em função dos que deu noutro contexto e com outro governo. E julgo que foi isso que o limitou”, afirma Vieira da Silva. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No programa Casa Comum, a dirigente socialista toma nota de “um muito maior silêncio” do Presidente da República ao longo deste processo, diagnosticando a procura de “um equilíbrio maior” por parte de Marcelo Rebelo de Sousa “a procurar não ser outra vez o centro das atenções”, sobretudo à medida que se aproxima do fim do seu mandato. “Se me pergunta se considero que o Presidente da República fez tudo o que faria, não fora o caso do histórico dos últimos anos, julgo que não. Teria sido mais interventivo, procurando fazer o que sempre fez: representar aquilo que considera ser a maioria do país e a necessidade de esclarecimentos. Nunca o fez, manteve-se em silêncio e agora aqui estamos”, conclui Mariana Vieira da Silva. Presidente “amuado”? Também o social-democrata Duarte Pacheco defende que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter tentado “um diálogo mais forte entre os dois líderes, chamando-os até a Belém, tal como fez durante o Orçamento”.

O antigo deputado considera que o Presidente da República não agiu porque percebeu que as situações estavam muito extremadas. Mas, noutro plano, admite que Marcelo não terá gostado das mais recentes atitudes de Luís Montenegro. “Também houve atos, nomeadamente por parte do primeiro-ministro, que deixaram o Presidente amuado. Pelo menos por aquilo que veio a público. E isso pode ter contribuído para que não desenvolvesse a ação toda que poderia ter desenvolvido. Porque aquilo que fez durante [a discussão] do Orçamento do Estado - com o Conselho de Estado que até reuniu de propósito para discutir a situação, com parceiros sociais, com os líderes partidários - exercendo a sua magistratura de influência, que é relevante, não se vislumbrou durante as últimas semanas”, afirma Duarte Pacheco. Teatro e Jogo E os partidos podiam ter feito mais? Mariana Vieira da Silva considera que o PS fez tudo o que se justificava perante a estratégia do Governo. “A moção de confiança que o Governo fez entrar na Assembleia era completamente provocatória e tinha como único objetivo irmos para eleições”, sustenta a antiga ministra.

