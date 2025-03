Partidos pediram a Marcelo eleições legislativas "o mais depressa possível"

O Presidente da República recebeu esta quarta-feira os nove partidos com assento na Assembleia da República, um dia depois do chumbo da moção de confiança e da queda do Governo. As datas de 11 ou 18 de maio para eleições antecipadas estiveram em cima da mesa. O primeiro-ministro e líder do PSD foi o primeiro a reunir-se com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. Luís Montenegro defendeu que a solução para a crise política passa pela realização de eleições legislativas antecipadas “o mais rápido possível”, dizendo existirem “todas as condições” para serem a 11 de maio. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No final de uma audiência de cerca de uma hora com o chefe de Estado, o primeiro-ministro disse que “a solução para este impasse deve passar pela realização de eleições legislativas antecipadas que devem decorrer o mais rápido que for possível”.

Questionado sobre se vai voltar a garantir, como nas últimas legislativas, que só será primeiro-ministro se vencer, Montenegro respondeu: “Se há justiça que me podem fazer, é que eu fui muito claro relativamente às condições que impunha a mim mesmo e ao meu partido para exercer a liderança do Governo na última campanha eleitoral e, portanto, não tenham de esperar de mim uma circunstância diferente na próxima campanha”.

"Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter feito mais para evitar eleições"

O secretário-geral do PS foi o segundo a ser recebido pelo Presidente da República. No final, Pedro Nuno Santos defendeu que eleições legislativas antecipadas são “a única forma” de clarificar a situação política e que devem acontecer “o mais depressa possível”. Não devemos olhar para os atos eleitorais como momentos que sejam um estorvo para a nossa vida política democrática. Antes, pelo contrário, é uma oportunidade para nós desbloquearmos a situação de crise política em que nós estamos e de iniciarmos uma nova fase da vida política em Portugal com estabilidade, com confiança nas instituições, com confiança no Governo, com confiança no primeiro-ministro", defendeu.

O líder do Chega revelou que o Presidente da República pareceu estar “mais tendente” a marcar eleições legislativas antecipadas para dia 11 de maio, em detrimento de 18 de maio. André Ventura disse que, nesta audiência com o chefe de Estado, não se opôs a nenhuma das datas. O processo deve ser “rápido e célere para ultrapassar a crise política”, salientou. Na mesma linha, o líder da Iniciativa Liberal, que voto favoravelmente a moção de confiança, defendeu que o país deve ter eleições antecipadas “tão depressa quanto possível”, admitindo que podem realizar-se em 11 de maio. Rui Rocha criticou o aconteceu na véspera, no debate parlamentar da moção de confiança, que apelidou como o “dia da irresponsabilidade”, defendendo uma “ideia de serviço dos interesses dos portugueses” e não “do taticismo e dos golpes palacianos”. Já Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), prefere eleições no dia 18 de maio, justificando que devem ser “o mais rapidamente possível” mas “é preciso tempo” para a validação dos candidatos pelos partidos. “Tivemos oportunidade de dizer ao Presidente da República que a data preferida ou que achamos mais razoável seria 18 de maio”, afirmou.

