Pedro Nuno Santos quer eleições legislativas "o mais depressa possível"

Pedro Nuno Santos quer a realização de eleições legislativas antecipadas "o mais depressa possível". À saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, o líder do PS evitou concretizar datas, depois de Luís Montenegro ter afirmado haver condições para realizar eleições a 11 de maio.

O socialista apontou que as eleições não são um cenário "desejável", mas ressalvou que representam, agora, "a única forma que temos para clarificar a situação política", e são uma "oportunidade para desbloquear a crise política e iniciar uma nova fase".

"Não devemos olhar para os atos eleitorais como momentos que sejam um estorvo na nossa vida política democrática, muito pelo contrário", referiu Pedro Nuno Santos, apontando a perspectiva de "uma oportunidade para nós desbloquearmos a situação de crise política" e iniciar "uma nova fase da vida política em Portugal, com estabilidade, com confiança nas instituições, com confiança no Governo, com confiança no primeiro-ministro".