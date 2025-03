PSD dará "apoio muito vigoroso" a Montenegro. Coligações não é tema no imediato

O PSD remete para mais tarde qualquer anúncio sobre eventuais coligações. À Renascença, o vice-presidente do grupo parlamentar social-democrata Hugo Carneiro lembra que para a noite desta quarta-feira está marcada uma reunião do Conselho Nacional do PSD, do qual, diz, deverá sair um forte apoio a Luís Montenegro. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui “Temos um Conselho Nacional do Partido Social Democrata e eu espero que esse conselho nacional dê um apoio muito vigoroso e forte ao atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, e, portanto, a partir daqui irá iniciar-se o processo de elaboração, enfim, dos programas e dos projetos que cada partido vai apresentar”, afirma Hugo Carneiro. “Nós não deixaremos de apresentar o nosso e, a seu tempo, o partido dirá exatamente o que é que vai fazer em termos de coligações”, acrescenta.

Hugo Carneiro considera que o Governo viu o mandato interrompido de forma injusta, garantindo que não há um crime e que tudo isto são calúnias e difamação. “Este Governo viu o seu mandato interrompido pelo Parlamento de forma injusta, porque não há um crime, um facto que coloque em causa a ética ou a idoneidade do primeiro-ministro”, diz. O vice-presidente do grupo parlamentar social-democrata acrescenta que “tudo isto são calúnias e difamação”. “O primeiro-ministro disponibilizou-se a ir a essa comissão de inquérito só que, ao contrário daquilo que o Partido Socialista quer, que é colocar o primeiro-ministro a assar durante meses numa comissão de inquérito, o que nós pretendíamos é que essa comissão de inquérito pudesse ocorrer num prazo relativamente curto, que poderia ir até maio”, explica. “O facto de o Partido Socialista ter deitado abaixo o Governo, que levará à dissolução da Assembleia da República, impossibilita que essa comissão de inquérito possa começar já, já, já, como eles queriam”, sublinha.

Tranquilos e seguros do caminho a trilhar Nestas declarações à Renascença, Hugo Carneiro assegura que os social-democratas vão para as eleições “muito tranquilos e muito seguros e firmes sobre o caminho que estamos a trilhar”. “Nós tentamos, até à última hora, que não existissem eleições, o Partido Socialista fechou-nos a porta, não quis conversa com a AD, precisamente para evitar eleições e com a sujeição do primeiro-ministro à comissão de inquérito, recusaram”. O espírito do PSD “é o espírito de quem está tranquilo e com consciência tranquila”, destaca. “E vamos para esta campanha eleitoral que se avizinha, com a certeza de que temos razão e a justiça está do nosso lado. E o povo português não vai deixar passar em claro as mentiras e toda a calúnia que foi produzida. Portanto, não é indiferente a tudo o que tem acontecido e irá decidir bem, não tenho dúvidas nenhuma”, assinala.