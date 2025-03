Rui Rocha quer eleições "tão depressa quanto possível" e propõe 11 de maio

O presidente da IL, Rui Rocha, defendeu esta quarta-feira que o país deve ter eleições antecipadas "tão depressa quanto possível", admitindo que podem realizar-se em 11 de maio.

À saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, criticou o aconteceu na véspera, no debate parlamentar da moção de confiança, que apelidou como o "dia da irresponsabilidade", defendendo uma "ideia de serviço dos interesses dos portugueses" e não "do taticismo e dos golpes palacianos".

Rui Rocha considerou que Portugal deve ir a eleições "tão depressa quanto possível".

Depois da rejeição da moção de confiança esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa está a receber, em Belém, os partidos representados na Assembleia da República. As audiências começaram pelo PSD, às 11h, e continuam com o PS às 12h, o Chega às 13h, a Iniciativa Liberal às 14h, o Bloco de Esquerda às 15h, o PCP às 16h, o Livre às 17h, o CDS às 18h e o PAN às 19h.

O Conselho de Estado foi agendado para quinta-feira. A reunião começa pelas 15h, no Palácio de Belém.