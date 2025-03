Balsemão, Albuquerque e provedora de Justiça ausentes do Conselho de Estado

A reunião do Conselho de Estado arrancou na tarde desta quinta-feira com as ausências do ex-primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão, do presidente do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e da provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.

A maestrina Joana Carneiro está a participar por videoconferência e todos os restantes conselheiros de Estado estão presentes na reunião que está a decorrer no Palácio de Belém, em Lisboa, na sequência da crise política que se instalou no país, após a rejeição da moção de confiança ao Governo, discutida e votada na terça-feira.

A entrada dos conselheiros de Estado no Palácio de Belém coincidiu com a notícia da morte de Miguel Macedo, antigo dirigente do PSD e ex-ministro da Administração Interna.

Quando entrou na sala das Bicas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez questão de dizer aos jornalistas que este é um “momento de profundíssima consternação” pela morte de Macedo, com quem trabalhou durante vários anos na bancada parlamentar do PSD durante o consulado de Pedro Passos Coelho como chefe de Governo.

Também à entrada para o Conselho de Estado, o ex-líder do PSD e candidato à Presidência da República Luís Marques Mendes, mostrou-se emocionado e em “estado de choque” com a morte de um dos seus “melhores amigos”, falando de um “momento muito difícil e muito amargo”.

As declarações de Luís Montenegro e de Marques Mendes aos jornalistas provocaram um compasso de espera na entrada dos conselheiros de Estado no Palácio de Belém. Enquanto o primeiro-ministro falava, o ex-Presidente da República António Ramalho Eanes esperou ao cimo das escadas que dão acesso à Sala das Bicas e enquanto o candidato presidencial e ex-líder do PSD falava decorreu lateralmente uma breve conversa entre Carlos César, presidente do PS, Pedro Nuno Santos, líder socialista e o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

Depois de conversarem junto a uma das janelas da Sala das Bicas, os três conselheiros de Estado acabaram por entrar ao mesmo tempo na reunião convocada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que deverá, em breve, anunciar a decisão de dissolução do Parlamento.

Ainda esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa deverá fazer uma declaração ao país para fazer o anúncio de convocação de eleições legislativas antecipadas, que tudo indica que poderão ocorrer a 18 de maio. Uma intervenção do Presidente da República que está prevista para as 20H00.