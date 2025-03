Caso gémeas. Votação das conclusões do inquérito parlamentar adiada para terça-feira

O deputado justificou com o facto de alguns partidos terem dito que não tiveram tempo para analisar as propostas de alteração e o relatório alternativo e também com o facto de o Presidente da República dissolver o parlamento "na quarta-feira", o que dá mais tempo à comissão para terminar os seus trabalhos.

A comissão de inquérito voltou a reunir-se nesta quinta-feira para discutir e votar as conclusões da comissão e tentar chegar a um relatório final. Em cima da mesa está o relatório preliminar elaborado pela deputada relatora, do Chega, um relatório alternativo da autoria de PSD e CDS-PP e propostas de alteração de PS e PAN.

A comissão de inquérito volta a reunir-se na terça-feira, pelas 15h00, para "uma última discussão e votação de todas as propostas", permitindo "aos deputados terem mais tempo para as analisar", indicou o presidente da comissão de inquérito.

A deputada do BE Joana Mortágua lamentou que, na reunião desta quinta-feira, se tenha passado mais tempo a discutir os problemas da proposta de relatório do Chega do que as conclusões da comissão.

"A consequência do relatório ser este e ter sido feito desta forma é que nós passámos mais tempo a discutir os problemas do relatório apresentado pela relatora, Cristina Rodrigues, do que propriamente a discutir as conclusões da comissão de inquérito", frisou.

Rui Paulo Sousa acrescentou que na terça-feira cada grupo parlamentar terá oportunidade de "expressar o seu entendimento" e só posteriormente será feita a votação.

"Visto que não houve uma leitura completa de todas as alterações, inclusive da proposta de alteração ao relatório do PSD, penso que seria mais lógico haver estes dias para serem analisadas por todos os deputados", justificou.