Da Presidência à Câmara de Braga, Miguel Macedo é recordado pela “resistência” e “determinação”

Miguel Macedo foi ministro da Administração Interna entre os anos de 2011 e 2014, tendo deixado "uma marca indelével no funcionamento das instituições e na defesa do interesse público", lê-se na nota enviada às redações.

Numa nota de pesar, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, apontaram a dedicação do ex-ministro social-democrata "ao serviço público com inteligência, determinação e um inegável sentido de responsabilidade".

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa disse ter tomado conhecimento da morte de Miguel Macedo com " muita consternação " e lembrou o antigo ministro pela "preocupação permanente com a realidade nacional e internacional" e o respeito que "granjeou nos mais variados setores da vida portuguesa".

O Presidente da República manifestou esta quinta-feira pesar pela morte do ex-ministro social-democrata Miguel Macedo, lembrando-o pela capacidade de " resistência e afabilidade raras " bem como pela " preocupação permanente" com o país e o mundo .

No Parlamento, os partidos manifestaram pesar pela morte de Miguel Macedo, com o líder parlamentar do PSD a afirmar que o país perdeu "um dos seus melhores" e visivelmente emocionado, à semelhança do centrista João Almeida.

"Hoje o país perdeu um dos seus melhores. O PSD perdeu um dos seus grandes. Eu perdi um grande amigo", lamentou Hugo Soares, visivelmente emocionado, no início da sessão plenária na Assembleia da República.

Confessando alguma dificuldade em fazer esta intervenção, Hugo Soares considerou que hoje o país perdeu "um verdadeiro príncipe da política, alguém de uma integridade à prova de bala, de uma lealdade no combate político como era rara, de uma competência em tudo que punha, que era absolutamente ímpar".

A entrada dos conselheiros de Estado no Palácio de Belém coincidiu com a notícia da morte de Miguel Macedo, antigo dirigente do PSD e ex-ministro da Administração Interna.

Quando entrou na sala das Bicas, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez questão de dizer aos jornalistas que este é um “momento de profundíssima consternação” pela morte de Macedo, com quem trabalhou durante vários anos na bancada parlamentar do PSD durante o consulado de Pedro Passos Coelho como chefe de Governo.

Também à entrada para o Conselho de Estado, o ex-líder do PSD e candidato à Presidência da República Luís Marques Mendes, mostrou-se emocionado e em “estado de choque” com a morte de um dos seus “melhores amigos”, falando de um “momento muito difícil e muito amargo”.

A norte, a Câmara de Braga manifestou o seu "mais profundo pesar" pela morte do antigo ministro Miguel Macedo, recordando-o como um "ilustre bracarense que dedicou grande parte da sua vida ao serviço público e à causa política".

Em comunicado, a Câmara de Braga, liderada pelo social-democrata Ricardo Rio, diz que a morte de Miguel Macedo representa "uma perda significativa" para Braga e para o país.

Sublinha que Miguel Macedo, ao longo da sua vida, "manteve sempre um forte vínculo à sua cidade natal, acompanhando de perto a evolução de Braga e contribuindo ativamente para o seu desenvolvimento".

Já o antigo líder do PSD Rui Rio exprimiu o seu "profundo desgosto" pela morte de Miguel Macedo, enaltecendo um "homem íntegro e um bom amigo" que merece homenagem "mais do que ninguém".

"Faltam-me as palavras para exprimir o meu profundo desgosto pelo falecimento do Miguel Macedo. Um homem íntegro e um bom amigo, que conheci há mais de 40 anos", escreveu nas redes sociais.

O antigo líder do PSD deixou condolências à família e a sua "homenagem pessoal", considerando que Miguel Macedo a "merece mais do que ninguém".

[notícia atualizada às 16h40]