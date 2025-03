Declaração de voto de Medina antevê novo Governo "com profundas fragilidades políticas"

Na declaração de voto que entregou no Parlamento, na moção de confiança desta semana, o socialista Fernando Medina defendeu que a realização de novas eleições - as terceiras legislativas em quatro anos e as quartas eleições parlamentares em seis anos - "agravará os níveis de confiança dos portugueses na política e nos políticos".

O antigo ministro das Finanças votou contra a moção de confiança apresentada pelo Governo, mas alerta, na declaração de voto a que a Renascença teve acesso, para a possibilidade de os políticos poderem "aparecer desfocados dos mais centrais problemas" dos cidadãos.

"Sendo impossível qualquer antecipação do que possam vir a ser os resultados concretos neste contexto, é razoável antever que as relações entre blocos direita/esquerda no parlamento possa não sofrer alteração significativa, o que levará a que a nova solução governativa que emergirá possa continuar a enfermar de profundas fragilidades políticas ou, pior, fique nas mãos da extrema-direita", escreve Fernando Medina na declaração de voto.

Defesa europeia e fundos de coesão em debate durante a crise política

Medina acentua que a atual crise política deixa Portugal "praticamente sem voz no quadro europeu por vários meses, agravando aquela que tem sido uma tendência da presente governação", assinalando que durante as próximas semanas vão ser tomadas "importantíssimas decisões" que afetarão o futuro de Portugal "certamente por algumas décadas".