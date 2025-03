Gouveia e Melo lidera nova sondagem. António Vitorino mais forte que Seguro

Gouveia e Melo mantém o favoritismo nas sondagens relativamente às Presidenciais de 2026.

De acordo com um novo estudo da Pitagórica para o "Jornal de Notícias", TSF e TVI/CNN, o almirante lidera as preferências com 35,9% num cenário em que o almirante e Marques Mendes, que fica em segundo lugar com 25,5% da preferência dos inquiridos, teriam de concorrer contra António José Seguro. O antigo secretário-geral do PS surgiria em terceiro lugar, com 14,1%.

André Ventura ficaria em quarto com 12,9%, Sampaio da Nóvoa (que concorreu em 2016) reúne 4,9% das respostas, Mariana Leitão obtém 2,5% e Jerónimo de Sousa recebe 1,8%.

No entanto, se António Vitorino fosse o candidato socialista, seria mais competitivo. Segundo a sondagem, neste cenário o atual presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo recebe 20,7% das preferências, apesar de também surgir em terceiro lugar. A vantagem de Gouveia e Melo reduz-se para 32,2%, enquanto Marques Mendes cai para os 24,8%.

Nestas circunstâncias, Ventura continuaria em quarto, mas caía para 12,1%, Sampaio da Nóvoa fica nos 3,8%, Mariana Leitão reduz para 2,2% e Jerónimo de Sousa sobe para 1,9%.

Em eventuais cenários de segunda volta, Gouveia e Melo vence todos os duelos por uma percentagem superior à da margem de erro - situada nos 5%.

Segundo os dados, 49% dos inquiridos pretendem uma liderança forte em Belém, a partir de janeiro de 2026.

O almirante Henrique Gouveia e Melo confirma, em declarações exclusivas à Renascença, que consentiu o registo do movimento "Gouveia e Melo Presidente".

Em entrevista à Renascença, Gouveia e Melo considera, contudo, que ainda é muito cedo para falar da sua eventual candidatura presidencial.