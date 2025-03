​Gouveia e Melo: PSD e PS "vão ter de falar após o ato eleitoral"

O PSD e o PS vão ter de falar depois das legislativas antecipadas porque 80% da população quer soluções ao centro e não aos extremos, defendeu esta quinta-feira Henrique Gouveia e Melo.



O antigo chefe do Estado-Maior da Armada falava aos jornalistas à margem de uma conferência no Palácio da Bolsa, no Porto. no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai convocar eleições legislativas antecipadas para 18 de maio.

O almirante, que ainda não assume a candidatura à Presidência da República, insiste que há condições para encontrar soluções ao centro.

“Não só há condições, como parece que [PSD e PS] vão ter de falar após o ato eleitoral”, começou por referir Gouveia e Melo.