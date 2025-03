Marcelo vai convocar eleições legislativas para 18 de maio

A reunião durou duas horas e meia e o primeiro conselheiro de Estado a sair de Belém foi o ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, em passo apressado, seguido depois pelo líder do PS, Pedro Nuno Santos e o presidente do partido, Carlos César.

A reunião do Conselho de Estado desta quinta-feira chegou ao fim, poucos minutos antes das 18h00. O primeiro-ministro, Luís Montenegro foi o último a sair do Palácio de Belém, em Lisboa, sem fazer declarações aos jornalistas e dizendo apenas duas palavras: " Até breve ".

Depois de ouvir os conselheiros, o Presidente da República vai falar aos portugueses na sequência da crise política que levou à queda do Governo de Luís Montenegro, após a rejeição da moção de confiança na terça-feira. Da reunião que foi realizada esta quinta-feira, e ao contrário do que é habitual, não irá sair nenhuma nota do Conselho de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições legislativas antecipadas para 18 de maio numa declaração ao país, agendada para as 20h00 desta quinta-feira.

O Presidente da República já tinha recebido os partidos com assento parlamentar na quarta-feira, seguindo-se a reunião com o órgão de consulta do chefe de Estado, dois dos passos necessários para a dissolução da Assembleia da República.

Nesta reunião estiveram ausentes o ex-primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, o presidente do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque e a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral. A maestrina Joana Carneiro participou por videoconferência e todos os restantes conselheiros estiveram presentes.