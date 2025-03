Mariana Vieira da Silva: "Eleições não vão colocar em causa a liderança do PS"

A liderança de Pedro Nuno Santos no Partido Socialista está a salvo. Questionada sobre os efeitos de um resultado desfavorável nas legislativas antecipadas, a socialista Mariana Vieira da Silva é taxativa. “Não há nada sobre [a liderança] do Partido Socialista que esteja em causa”, responde a antiga ministra socialista no programa Casa Comum, da Renascença, responsabilizando o primeiro-ministro pela crise que precipita a realização de novo ato eleitoral.

“Vamos para eleições que ninguém desejava, com um único responsável que é Luís Montenegro. E julgo que o Partido Socialista tem condições para as disputar e para as ganhar”, insiste a dirigente socialista, que defende que ao PS não se pode apontar nenhuma falha “nem de transparência quanto às suas posições, nem quanto à forma como tentou que, nomeadamente chumbando as moções de censura, ter uma posição de responsabilidade”.

Mariana Vieira da Silva confessa que “não sente felicidade” pela realização das eleições e diz compreender “ o sentimento de desgaste sobre o número de eleições”. Não foi, no entanto, caso para apresentar uma declaração de voto, como fez Fernando Medina na Assembleia da República. “Eu coloco a questão assim: talvez estas eleições não sejam boas para o país, mas a sua inexistência provavelmente seria muito pior”.